Mert Mildon, “Yıllardır emek emek büyüttüğümüz markamızla, müşterilerimizi bu kez konut projelerinde buluşturmak için yola çıktık” dedi.

YÜZDE 100 BAŞARI HEDEFLİYORUZ

Başlangıç noktalarının otomotiv ve akaryakıt olduğuna dikkat çeken Mert Mildon daha sonra ise denizcilik, araç kiralama, kara lojistik, inşaat gibi alanlara da yöneldiklerini ve kısa sürede tüm Türkiye’de bilinen bir marka haline geldiklerini vurguladı. 7 alana yayılan faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle güçlü bir holding olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade edenMert Mildon, “Bulunduğumuz her sektörde sahip olduğumuz uzman kadrolarımız ile yüzde 100 başarı hedefliyoruz. Ancak ülkemizin de gelişen sektörü olması sebebiyle inşaat alanında daha fazla büyümeyi planlamaktayız” diye konuştu.

İNŞAATTA HIZLIYIZ

Mert Mildon, 2013 yılında inşaat sektörüne hızlı bir giriş yaptıklarını belirtirken; “Çanakkale standartlarını yukarı çeken bir proje olarak Miller Style’ı hayata geçirdik” dedi. Hem kapalı hem açık yüzme havuzu olan projede birçok yeniliğin bulunduğunu vurgulayan Mert Mildon, “Kuaföründen masaj salonuna, beş yıldızlı otelde alınabilecek her türlü hizmet ile bir yaşam alanı oluşturduk. İlgi de bizi memnun etti” ifadelerini kullandı.

KALİTE VE ESTETİK BİR ARADA

Bu projede ev sahibi olanlar hem karlı bir yatırım yapmış oldular, hem de Çanakkale'nin prestijli konut projelerinden birinde oturmanın keyfini yaşamaya başladılar” diyen Mert Mildon,”Bu projeden aldığımız hızla da Miller Vista ve Miller Corner projelerine hız verdik.İnşaattaki büyümemizi böylece taçlandırdık ve müşterilerin kaliteli yaşam alanları ihtiyaçlarına yanıt verdik” dedi. Projelerinde kalitenin yanı sıra estetiğin de önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Mert Mildon, “Çanakkalemiz en iyisini hak ediyor. Biz de konut projelerimizde en iyiye ulaşma gayretinde olduk” ifadelerini kullandı.

YURTDIŞINA DA AÇILDIK

Türkiye dışında yurtdışında da inşaat projelerinde aranılan bir marka olma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Mert Mildon, “Senegal’ de yapılan devlet yatırımlarına müteahhitlik hizmeti sunuyoruz. Afrika’daki inşaat sektöründe de varız” dedi. Mert Mildon, bundan sonraki döneme ilişkin olarak da, “Bu çalışmalarımız burada kalmayacak, inşaattaki büyümemizi sürdüreceğiz. Afrika’nın çeşitli ülkelerinde hazırlanan projelerle de devam edeceğiz ve Miller markasını Afrika pazarında da bilinir hale getireceğiz. Bu alandaki büyümeden taviz vermeyeceğiz.” diye konuştu.

FARKIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Çalışmalarını tek bir bölgeyle sınırlamadıklarını veinşaat sektöründe büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Mert Mildon şunları söyledi:

“Lüks konut, müstakil evler ve residence tarzındaki çalışmalarımız insanlarımızın beklentilerine yanıt verdi, karşılıklı olarak hem biz mutlu olduk, hem de evlerimizi yuvaya dönüştüren misafirlerimiz. Büyümeye devam edeceğiz ve inşaatta Miller farkını geniş kitlelere göstereceğiz. Dünyada ekonomik anlamdaki belirsizliklerin de arttığı bir dönemde, insanların konut gibi güvenilir limanlara yönelmesini ve bu alanlarda yatırım yapmasını bekliyoruz.”

İSTANBUL’DA DA YAPACAĞIZ

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakaları’nda da Miller isminin seçkin projelerle birlikte anılması için hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Mert Mildon “Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, inşaata da ilk günkü heyecanımızla sarıldık. İnşaat sektöründe rekabet var, ama biz rekabetin yıkıcı olanını değil yapıcı olanını tercih ediyoruz” diye konuştu. Miller Holding olarak, rekabeti “müşteriye daha iyisini, kalitelisini, estetik olanını en uygun fiyatlarla sunmak olarak yorumladıklarını ve gelen tepkilerden de doğru yolda oldukları sonucunu çıkardıklarını vurgulayan Mert Mildon şöyle devam etti:

KONFOR, ESTETİK, KALİTE

“Benim felsefem şudur, ben Mert Mildon olarak tercih etmeyeceğim herhangi bir ürünü müşteriye de sunmam, sunamam. Bu bizim şirketimizin ana felsefelerinden biri. İnsanların hayatlarının en mutlu, en huzurlu saatlerinin geçeceği yaşam alanlarının, inşaat projesinden konuta dönüşmesi için, her türlü konfora ve estetiğe sahip olmasını önemsiyoruz. Bizim projemizi görmeye gelenlerin yüzlerinde bir gülümseme oluşması, başarılı olduğumuz anlamına gelir. Şimdiye kadar bu noktada yüzümüz kara çıkmadı. Umut ederim ki, bundan sonra da bir sıkıntı yaşamayacağız ve büyümeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki, tüm Miller Holding ailesi, koyduğumuz kalite standartlarının en üst olması için gecesini gündüzüne katıyor.”