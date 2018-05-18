Milletvekili aday listesi büyük oranda tamamlandı

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyen 7 bin 329 kişi AK Parti’ye müracaat etti. Müracaatlar, oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilirken, aday adayı sayısı komisyonlarda yaklaşık 2 bine kadar düşürüldü. Tüm kamuoyu tarafından beklenen 600 kişilik milletvekili adayı listesi ise büyük oranda tamamlandı. Liste, son şeklinin verilmesinin ardından 21 Mayıs’ta YSK’ya teslim edilecek. 26. dönemdeki isimlerin bazılarının hazırlanan listede olmadığı, bazı isimlerin de bakanlık için adının geçtiği dile getirildi.

Derya Yetim