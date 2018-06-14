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Milletvekilinin esnaf gezisi sırasında silahlı kavga

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yapılan silahlı saldırıda 9 kişiden 3’ü hayatını kaybetti.

Milletvekilinin esnaf gezisi sırasında silahlı kavga

14 Haziran 2018 19:08
Milletvekilinin esnaf gezisi sırasında silahlı kavga - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesindeki çarşıda yaşandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 9 kişiden 3’ü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerine devam edilirken, durumu ağır olan bazı yaralıların uçak ambulansla başka illere sevk edildikleri öğrenildi. İlçedeki gerginliğin ise devam ettiği öğrenildi.  

Suruç’taki 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapıldı. 

Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Valiliğin açıklamasında, ”Saat 15.56 sıralarında ilimiz AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri milletvekilinin yakını olmak üzere üç kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi vekilin yakınlarından oluşmaktadır. 

Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır” denildi. 

Kavgada hayatını kaybedenlerden birinin Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız olduğu öğrenildi. 
 

 

 

 

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