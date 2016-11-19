Bakan Yılmaz, Bahçeşehir Eğitim Kurumları 4 Eylül Sivas Kampüsü açılışında İsmet Yılmaz Konferans Salonu’nda yaptığı konuşmada, Bahçeşehir eğitim kurumlarının ülkenin her köşesinde kaliteli eğitimler verdiğini söyledi. Türkiye’yi yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmak, zengin güçlü ve mutlu insanların yurdu yapmak istediklerini belirten Yılmaz, bunu yapabilmenin de şartının kaliteli ve nitelikli eğitimden geçtiğini aktardı. Yılmaz, öğrencilere yeteneklerine uygun eğitim vermeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Eğitimi uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alıyor geleceğe yapılacak en büyük yatırım olarak görüyoruz" dedi.

Eğitimdeki alt yapı sorunlarını büyük oranda çözdüklerini anlatan Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim ve öğretme eşit şartlarda ulaşmasını, fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz. Herkesin eğitim ve öğretime eşit şartlar altında erişmesini istiyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla gerçekten çok mesafe aldık. Eğitimin kalitesini artırmak daimi hedefimiz olacaktır" diye konuştu.

"Özel sektöre teşvik ediyor ve destek veriyoruz"

Eğitimde dünyadaki gelişmeleri de takip etmeyi önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğitimin amacı milletimizi zengin kılmaktır. Türkiye eğitimde dünya sıralamasında ilk 20’dedir. Bu yıl 122 milyar lirayı eğitime ayırdık. Bu toplam bütçemizin yüzde 20’si. Bu ana kadar Türkiye’de hiçbir dönemde bütçenin yüzde 20’si eğitime ayrılmadı. Buradan da anlaşılıyor ki bu hükümetin önceliği, bu hükümet milletten topladığını yine eğitim yoluyla millete aktarıyor. İyi bir yoldayız. Her alanda, her kademede okullaşma oranı arttı. Eğitimde özel sektörün payını artırıyoruz. Özel eğitimler devletin yükünü alıyor, devletin daha iyi eğitim vermesine yol açıyor. Bu bakımdan da özel sektöre teşvik ediyor ve destek veriyoruz. ’Eğitimde özelleştirme’ falan diyorlar, sadece ideolojik bakış açısında bakıyorlar, ne eğitimin gerçeğini bilen ne de Türkiye’nin gerçeğini bilenlerin kullanabileceği bir sözdür. 2016-2017 eğitim öğretim yılında özel okullara giden öğrencilere de Milli Eğitim Bakanlığı olarak da destek veriyoruz. 316 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği veriyoruz. Bu eğitim öğretim yılında bin 73 yeni okul faaliyete başladı. Bu okulları da özel sektör yaptı. Bu bize de çok büyük bir destek."

Bakan Yılmaz, öğretmen atamalarına da değinerek, "Bu yıl içerisinde 50 bin öğretmen atadık. Ülkeyi uçurumun kenarına getirenlerin yanında durduğu bilinenleri eğitim kurumlarından ayırmak zorunda kalıyorsunuz, eğitiminiz aksamasın diye 60 bin kişi mülakata alıyorsunuz ve onları da tekrar okul öğretim yılı başladığında öğrencilerle buluşturuyorsunuz. Böyle bir sürat cumhuriyet tarihinde görülmedi" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz" müfredata konulacak

Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarında da iyileştirme yaptıklarını belirten Bakan Yılmaz, "Organize sanayi bölgelerinde açılan özel okullara destek veriyoruz. Bu gerçekten başarılı oldu. Organize sanayi bölgesi dışında da açılan meslek okullarına bu yıl destek vermeye başladı. Müfredatı sadeleştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimize değerler eğitimin verilmesini sağlayacağız. Yöreye uygun seçimlik derslerin de mutlaka katılması lazım. Toplumun dertlerinden uzaklaşırsanız kendinizi izole ederseniz. Toplumun değerleri bizim baş tacımız. Biz onları gururla benimseyeceğiz ve evrensel değerleri de taşıyacağız. Yerel değerleri alacağız evrensel değerlere de açık olacağız. 15 Temmuz’da bu milletin iradesine çok büyük bir saldırı oldu. Türkiye’yi uçurumun kenarından itmek isteyen oldu. İşte onlara karşı verilen ve bu milletin hakkına, hukukuna, evlatlarına geleceğine sahip çıkma iradesini mutlaka ama mutlaka biz müfredatlara koyacağız. İlkokulda, ortaokulda, lisede ama mutlaka her okulda da bunun yeni gençlere aktarılması lazım. İşte bu aktarılacak irade, kararlılık, nefes, destan ilelebet bu vatanda bu toprakları bize vatan yapacaktır. 79 milyon bir ve kardeş olursak inşallah Türkiye’nin geleceği bugünkünden daha parlak olacaktır" dedi.

Bakan Yılmaz, daha sonra Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ile okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

9 Kasım’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Hisar Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan deniz Piyade Sözleşmeli Er Nurullah Çakır’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Yılmaz ve beraberindekiler ardından Bankalar Caddesi’ndeki Ziraat Katılım Bankası açılışına katıldı.