Bursaspor, Beşiktaş ve Milli takımlarda forma giymiş efsane stoper Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbe gecesinin iki numaralı adamı olarak gösterilen Kemal Batmaz ile olan isim benzerliğinden mağdur duruma düştü.

Bursaspor’un halen futbolcu izleme komitesinde yer alan eski milli futbolcunun isminin darbe girişimine karıştığını gören yakınları ve sevdikleri telefonlarına sarılıp Batmaz’ı aradı. Duyduklarına inanamadıklarını söyleyen Batmaz’ın çok sayıda yakını olayın isim benzerliği olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.

“Bir vatan haininin ismiyle anılmak beni üzdü”

Konuyla alakalı İHA muhabirine konuşan eski futbolcu Kemal Batmaz, “ Benim için büyük bir talihsizlik. Bursa’da tanınan bir kişiyim. Çok kişiden telefon aldım. Arayanların çoğu "nasıl olur böyle bir şey" diye soruyor. Kimsenin bu konuya inanması mümkün değil zaten. Beni tanıyan tanıyor. Ama böyle bir isimle anılmak, bir vatan haini ismiyle anılmak beni üzdü. Bu bakımdan ismimizi mi değiştirelim? O mu değiştirsin onu da düşünmekte fayda var. Bu konuda gereken neyse yapacağım” dedi.

Batmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bursaspor’da oynamış, Beşiktaş’ta oynamış, milli takımda oynamış, senelerimizi bir milli dava için her zaman ortaya koymuş, vatanını milletini seven bir kişi olarak her zaman anıldık. Bundan sonrada anılmaya devam edeceğiz. Ancak ismimin ve soy ismimin bir vatan haini ile aynı olması beni çok üzdü haliyle ne yapılması gerekiyorsa yapacağız”

FETÖ Terör Örgütüne yönelik operasyonların gidebildiği yere kadar gitmesi gerektiğini savunan Batmaz, “Bu vatan 15 Temmuz gecesi gerçekten büyük bir darbe yedi. Türkiye’yi mahvetmek, ülkemizi bölmek, ülkemizi zor durma sokmak için yapılan bir darbe girişimiydi. Buna karşın halk gerçekten müthiş bir direniş gösterdi. Türk halkı silahlı olan bir darbecilere silahsız olarak karşılık verdi. Dünyada görülmemiş bir olaydır. Türk olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu

Uğur Uslubaş - Yakup Vardar