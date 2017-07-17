Diğer
Kategoriler

Milli Güvenlik Kurulu OHAL gündemiyle toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu OHAL gündemiyle toplandı

17 Temmuz 2017 13:02

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan MGK’nın ana gündem maddesi OHAL. Toplantıda OHAL’in uzatılmasına yönelik tavsiye kararı alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL üzerinden yapılan eleştirilere daha önceki konuşmalarında cevap vermiş, OHAL’in uzatılacağını söylemişti.

MGK’dan çıkacak tavsiye kararı yine bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak. MGK masasında ekonomi gündemi, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele ve Suriye’deki son gelişmeler de olacak.

Derya Yetim 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!