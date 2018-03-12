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Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Milli kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili, "Tarih şu an belli değil ama bu sene içerisinde bunu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu sene içinde bunun kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

12 Mart 2018 17:05

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen 'Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları: Çin Örneği Semineri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli kredi derecelendirme kuruluşu için çalışmaların sürdüğünü belirten Akben, "Şu anda bunu bankalar kuracak gibi görünüyor. Özel bir şirket de bunu kurabilir ama şu anki yapıda biraz zor görünüyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) öncülüğünde nasıl ki Kredi Kayıt Bürosu’nda (KKB) bankalar ortak" diye konuştu. 

Türkiye’de bir tane derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç bulunduğunu söyleyen BDDK Başkanı, "Zaten, tabii bu iş kurulduğunda, belki ancak birkaç yıl içinde veriler toplanabilecek. Burada Çin veya Hindistan, belki Fitch bunun içine Onlardan bir ortaklık yapısı da girerse zaten onların know how’ı ve onların uluslararası şeyi de kullanılabilirse bir fayda temin edebilir. Yerli kredi derecelendirme kuruluşunun bankaların borçlanma maliyetine de katkı sağlayacak. Bizim Türk lirası krediler üzerindeki rate’ler yüzde 100 risk ağırlığına tabi. Bu kuruluşlar şu anda Türkiye’deki risk ağırlığını 20’ye kadar düşürebilirler. Belki sıfıra kadar getirebilirler. TL kredilerde daha düşük not verebilirler. Belki de yüksek de verebilirler tabii Mühim olan Türkiye’deki sistemi ve şirketleri tanıyan bir yapının olması. Milli kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili tarih şu an belli değil ama bu sene içerisinde bunu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu sene içinde bunun kurulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Mevduat faizine tavan uygulaması konusunda BDDK’nın herhangi bir düzenlemesi ya da çalışması bulunmadığını belirten Akben, konunun kendi sorumluluğunda da olmadığını söyledi.  

Etiketler: kredi derecelendirme kuruluşu

 

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