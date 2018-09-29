Milli Piyango 24 Eylül çekiliş sonuçları Sorgulama Ekranı | mpi.com.tr 24 Eylül 2018 sonuç ÖĞREN

24 Eylül 2018 Milli Piyango çekilişi şanslı numaraları belli oldu. Milli Piyango MP Sıralı Tam Listesi sorgulaması bu sayfamızda yer alıyor. İşte detaylar...

Milli Piyango İdaresinin 24 Eylül 2018 çekilişinde vereceği büyük ikramiyenin numaraları bu akşam belli olacak. Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 24 Eylül MPİ Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar bu akşam belli oldu.

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 19:30'dan itibaren çekilmeye başlanacak. İkramiye sonuçlarına 24 Eylül 2018 Cuma Milli Piyango sıralı tam listesi ve şanslı numaraları bu sayfamız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.