Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango'nun bu yılbaşındaki yapılacak çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlenirken, verilecek toplam ikramiye tutarı ise 349 milyon 243 bin lira olacak. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.

31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde ayrıca bir adet 10 milyon lira, bir adet 5 milyon lira, bir adet 2 milyon lira, bir adet 1 milyon lira ve bir adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek.