Milli Savunma Bakanlığı Şehit Tespit Listesi Sorgula | Akrabalar Arasında Şehit Var Mı? -SORGULA

Şehit Tespit Listesi sorgulama işlemleri de Alt Üst Soy Raporu hizmetinden sonra yoğun bir şekilde aranmaya başladı. E-Devlet'in başlattığı soyağacı sorgulama hizmeti, büyük ilgi görmüş, Türkiye 1800'lü yıllara varan soy raporunu ilgi ile aramıştı. Öyle ki soyağacı uygulaması hizmete açıldığı ilk gün, sistemde aksamalar olmuş ve hizmet geçici olarak durdurulmuştu. Günlük belirli kota sınırı konarak yeniden hizmete açılan soyağacı hizmeti yine ilk günkü gibi yoğun talep görmüştü. Soyağacı hizmetini kontrol eden vatandaşlar, ''Soyumda şehit var mı, nasıl öğrenirim?'' soruya cevap arıyor. İşte Şehit Tespit Listesi sorgulama işlemleri ile ilgili merak ettikleriniz.

E-devletten aile büyüklerinin ismini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.

Şehit sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.



E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne giriyor.

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

MSB’nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.

MSB ŞEHİT TESPİT PROJESİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise "Şehit Tespit Projesi" kapsamında Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı. Dedesinin hangi savaşta şehit düştüğünü bilmeyen vatandaşlar, bunu MSB'nin internet sitesinden öğrenebiliyor.

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

E-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne giriyor.

Kaynak: Habertürk