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Milli sporcu bıçaklanarak öldürüldü

Avrupa ikinciliği derecesi bulunan Milli Bilek Güreşçisi Bayram Yeşilyaprak, Gaziantep'te öldürüldü.

Milli sporcu bıçaklanarak öldürüldü
Milli sporcu bıçaklanarak öldürüldü - Foto Galeri

02 Mayıs 2018 12:06

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap'ta Milli Bilek Güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52) bıçak darbeleri ile öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri,Olayın faili olduğunu belirtilen Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken, milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, Yeşilyaprak'ın cenazesi ise otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Taciz iddiası 

Öte yandan, polise teslim olan Kerim K.'nın, sorgusunda Bayram Yeşilyaprak'ın eşini taciz ettiğini ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Olay günü evine gelen milli sporcu ile tartıştıklarını da belirten Kerim K.'nın tartışmanın büyümesi üzerine Yeşilyaprak'ı bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. 

Vücut geliştirme sporcusu Bayram Yeşilyaprak 2011 yılında Bilek Güreşi 21. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.  

 

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