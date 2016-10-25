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Milli Takım Antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti

Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Selahattin Çöpten ve kardeşi, geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Milli Takım Antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti

25 Ekim 2016 18:00

Kaza, Çankırı-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Çankırı istikametine gitmekte olan Selahattin Çöpten yönetimindeki 18 DA 106 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Baykuş Boğazı Mevkii’nde yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Selahattin Çöpten ile ağabeyi Mustafa Çöpten olay yerinde hayatını kaybetti.

Selahattin Çöpten, engelli sporcularla yaptığı çalışmalar ve aldığı başarılar ile spor camiasının sevilen isimleri arasında yer alıyordu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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