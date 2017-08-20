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Millî takıma dev transfer!

Takımlar transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüp, yıldız isimleri kadrolarına katarken, Millî Takım'dan da bir transfer haberi geldi.

Millî takıma dev transfer!

20 Ağustos 2017 18:59

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'a, A Millî Takım yolu göründü. Müjdeyi Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi bizzat kendisi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun FIFA'lık olan millî takım tercihinin ne durumda olduğu sorusu üzerine Çebi, şunları söyledi:

"Lucescu isterse, oynar. Mevcut sorun çözüldü. Evrak işlerinde bir sorun bulunmuyor. Tolgay da A Millî Takım formasını giymeye hazır."

Almanya doğumlu Tolgay Arslan, 2009-2012 yılları arasında hem Panzerler'in hem de Türkiye'nin alt yaş millî takımlarında foyda giydi. Almanya U-21 takımıyla Türkiye'ye karşı da oynayan başarılı futbolcu, A Millî Takım tercihini ise Almanya'dan yana kullanmıştı.

Ancak, daha hiç Alman millî olmadan kararını değiştiren Tolgay, ay yıldızlı formayı giyebilmek için FIFA'ya başvurmuştu. Hukuk mücadelesini kazanan Beşiktaşlı futbolcunun bugün önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçını, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda izleyen A Milil Takım'ın teknik patronu Mircea Lucescu, Tolgay Arslan'a hayran kaldı.

Sahanın en etkili isimlerinden biri olan yıldız futbolcu maç boyunca 99 pas yaparak bu alanda zirvede yer aldı. 99 pasta, 93 isabet (yüzde 94) sağlayan Tolgay, 110 kezle maç içerisinde en fazla topla buluşan isim oldu.

Oyunun iki yönünde de görev yapan futbolcunun Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna çağrılması bekleniyor.

Kaynak: Güneş


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