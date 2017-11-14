Milliler gün geçtikçe eriyor

A Milli Futbol Takımı, dün akşam Antalya'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk'a 3-2 kaybetti. Ay-yıldızlı takımın başına geçtiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Mircea Lucescu da bu skorla 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

Lucescu hayal kırıklığı oldu

Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından Türkiye'yi 2018 Dünya Kupası'na götürme hedefleriyle göreve getirilen Rumen teknik adam, çizdiği başarısız grafikle tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Kırmızı-beyazlı takımın başında 6 maça çıkan 72 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerden sadece Hırvatistan maçını kazanabildi. Geriye kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 yenilgi alan ve attığı 5 gole karşılık kalesinde tam 12 gol gören Milli Takım'da oklar Lucescu'ya dönmüş durumda. Yaptığı açıklamalarla Türk futbolunda yeni tartışmaları da gündeme getiren deneyimli teknik adamın bu söylemlerini ise elde ettiği olumsuz sonuçlar geride bırakıyor. Son 34 maçta 8 kez kaybeden ve bu mağlubiyetlerin 4'ünü de Mircea Lucescu döneminde alan Türkiye'de Rumen hocanın daha ne kadar takımın başında kalacağı da büyük merak konusu.

Terim yönetiminde milliler

2013 yılında Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve getirilen ve yaklaşık 4 senelik süreçte kırmızı-beyazlı takım ile 43 maça çıkan 64 yaşındaki Fatih Terim, 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Terim yönetimindeki Milliler, bu süreçte rakip ağları 69 kez sarsarken, kalesinde ise 38 gol gördü. Aynı zamanda deneyimli teknik adam, Euro 2016 da dahil olmak üzere Milli Takım ile çıktığı son 28 karşılaşmada sadece 4 mağlubiyet görmüştü.

Uygar Aydın



