2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Türkiye, Antalya’da Kosova’yı ağırladı. Mücadele ay-yıldızlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Burak Yılmaz ile 55. dakikada Volkan Şen kaydetti.
Grupta ilk galibiyetini elde eden Türkiye puanını 5’e çıkarırken, Kosova ise 1 puanda kaldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Tomas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Zsolt Varga xx
Türkiye: Volkan xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Ahmet Çalık xx, Gökhan Gönül xx, Selçuk İnan x, Hakan Çalhanoğlu xxx, Oğuzhan x (Yunus Mallı dk. 46 xx), Arda xx, Volkan Şen xxx (Cengiz Ünder dk. 76 x), Burak Yılmaz xx (Cenk Tosun dk. 87 ?)
Yedekler: Muammer, Harun, Şener, İsmail, Tolga, Mehmet Batdal, Yalçın, Emre Çolak, Kaan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kosova: Ujkani xx, Kololli x, Pinishi x, Rrahmani xx, Perdedaj xx, Alushi xx, Zeneli xx, Berisha xx, Shala xx, Rashica xx, Muriqi x
Teknik Direktör: Albert Bunjaku
Yedekler: Nurkovic, Hajdini, Vojvoda, Pepa, Halimi, Meha, Paqarada, Zejnullahu,Aliti, Berisha
Goller: Burak Yılmaz (dk. 51), Volkan Şen (dk. 55) (Türkiye)
Sarı kartlar: Rrahmani, Alushi (Kosova), Burak (Türkiye)