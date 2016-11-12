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Milliler siftah yaptı! Türkiye 2-0 Kosova maçın özeti ve golleri izle

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Türkiye, Antalya’da Kosova’yı ağırladı. Mücadele ay-yıldızlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Burak Yılmaz ile 55. dakikada Volkan Şen kaydetti. Türkiye 2-0 Kosova maçın özeti ve golleri izle

Milliler siftah yaptı! Türkiye 2-0 Kosova maçın özeti ve golleri izle

12 Kasım 2016 22:25
A Milli Takım, Kosava maçı hazırlıklarını sürdürdü - Tıkla İzle

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Türkiye, Antalya’da Kosova’yı ağırladı. Mücadele ay-yıldızlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Burak Yılmaz ile 55. dakikada Volkan Şen kaydetti.

Grupta ilk galibiyetini elde eden Türkiye puanını 5’e çıkarırken, Kosova ise 1 puanda kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Tomas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Zsolt Varga xx

Türkiye: Volkan xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Ahmet Çalık xx, Gökhan Gönül xx, Selçuk İnan x, Hakan Çalhanoğlu xxx, Oğuzhan x (Yunus Mallı dk. 46 xx), Arda xx, Volkan Şen xxx (Cengiz Ünder dk. 76 x), Burak Yılmaz xx (Cenk Tosun dk. 87 ?)

Yedekler: Muammer, Harun, Şener, İsmail, Tolga, Mehmet Batdal, Yalçın, Emre Çolak, Kaan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kosova: Ujkani xx, Kololli x, Pinishi x, Rrahmani xx, Perdedaj xx, Alushi xx, Zeneli xx, Berisha xx, Shala xx, Rashica xx, Muriqi x

Teknik Direktör: Albert Bunjaku

Yedekler: Nurkovic, Hajdini, Vojvoda, Pepa, Halimi, Meha, Paqarada, Zejnullahu,Aliti, Berisha

Goller: Burak Yılmaz (dk. 51), Volkan Şen (dk. 55) (Türkiye)

Sarı kartlar: Rrahmani, Alushi (Kosova), Burak (Türkiye)

TÜRKİYE KOSOVA MAÇI ÖZET VE GOLLERİ İZLE

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Toplam Yorum (1)

  • alaattin canıgüleç : 09 Kasım 2016, Çarşamba 09:29
    00
    MİLLİ MAÇLARI BURSADA YENİ STADDA OYNATMAYI DÜŞÜNMÜYORMU FUTBOL FEDARASYONU TÜRKİYENİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞEHRİ BURSADA MİLLİ MAÇ SETREDEMİYORUZ YOKSA BURSA CEZALIMI
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