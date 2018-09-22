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Millilerden harika açılış

Millilerden harika açılış
Millilerden harika açılış

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası B Grubu ilk maçında Arjantin’i 63-37 yendi.

Potanın Perileri, Dünya Kupasına iyi başladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubundaki ilk maçında Arjantin'i 63-37 mağlup etti.

Milliler, İspanya'da düzenlenen Dünya Kupasındaki ikinci maçındaysa 23 Eylül Pazar günü Nijerya ile karşılaşacak. 

Millilerin 63 sayısının dağılımı şu şekilde: 

"Asena Yalçın 3, Olcay Çakır Turgut 4, Cansu Köksal 2, Bahar Çağlar 12, Esra Ural Topuz 3, Ayşe Cora 5, Işıl Alben 4, Tuğçe Canıtez 6, Quanitra Hollingsworth 7, Tilbe Şenyürek 13, Merve Aydın, İlayda Güner 4."
 

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