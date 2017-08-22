Milyonlarca Müslüman Kabe'ye akın ediyor

Temeddüh haccına niyet eden yaşlısı genci kadını ihtiyarı milyonlarca Müslüman Kabe-i Muazzama’ya akın etti. Gözyaşları içerisinde Kabe’yi tavaf eden Müslümanlar, Safa ile Merve arasındaki yapılan sa'yın ardından saçlarını keserek ihramdan çıktı. 40 derece sıcaklıkta Kabe’yi tavaf eden Müslümanlar, vakit namazlarını da Kabe'de kılabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Sürekli temizleniyor

Kabe'nin zemini ise tavaf sırasında Müslümanların sıkıntı yaşamaması için oluşturulan özel ekipler tarafından sürekli temizleniyor. Milyonlarca hacı adayının sağlık problemi yaşamaması için bölge dezenfektanlarla temizleniyor. Yaklaşık 20 kişiden oluşan ekipler, Kabe'nin zeminini tertemiz tutmaya gayret gösteriyor.

Zemzemle serinliyorlar

Hac yolculuğunda 40 derecede güneşin altında tavaf eden Müslümanlar zemzemle serinliyorlar. Sağlıklı olmasıyla bilinen zemzem suları hacılar tarafından yoğun ilgi görürken, bazı noktalara ise damacanalarla dağıtılıyor.

Hac vazifesini yerine getiren vatandaşlardan biri 10 yıldır çıkmasını beklediğini ve çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Tüm İslam alemini buraya davet ediyorum" dedi.

Yozgat kafilesiyle geldiğini belirten diğer vatandaş, "Ben aşağı yukarı 11 yıldır bekliyordum. Allah nasip etti bu sene çıktı. Gerçekten çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Orhan Akın