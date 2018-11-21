Mimar Sinan eserleri kıyafetlerde hayat buluyor

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, ‘Pir-i Mimar Sinan' projesi ile Mimar Sinan eserlerini kıyafetlere yansıttı. Drina Köprüsü, Rüstem Paşa Camii'nin sütunlarındaki desenler, Selimiye Camii'nin kubbesindeki arşı tutan melekler madalyonu farklı teknik ve yorumlarla kıyafetlerde üzerinde çalışıldı.

2 yıl süren çalışmayla ilgili bilgi veren Olgunlaşma Enstitüsü Tanıtım ve Pazarlama Bölüm Şefi Yeter Demirtaş, projenin ilk yılında bizzat eserlerin bulunduğu yerlere giderek fotoğraflama çalışması yapıldığını, ikinci yılında da üretim safhasına geçildiğini belirtti. Demirtaş, projeye dair şu bilgileri verdi:

ESERLER YERİNDE FOTOĞRAFLANDI

“Eserleri kıyafetlere yansıtmak zor oldu. Ama biz önce eserleri fotoğrafladık, binlerce fotoğraf çektik, aralarından seçtiklerimizi öğrencilerimize dağıttık ve öğrencilerimiz bunları tasarım haline getirdi. Örneğin proje kapsamında, Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Bosna Hersek'teki 11 gözlü Drina Köprüsünü, nakışlarla kumaşa taş örgü deseni vererek yansıttık. Köprünün altından akan suları da, tüllerle temsil ettik. Nasıl ki Sokullu Mehmet Paşa bu Mimar Sinan eseriyle Bosna Hersek'e ölümsüz bir eser bırakmışsa biz de gelecek nesiller için unutulmaz bir arşiv çalışması yaptık. Yine Selimiye Camii'nin kubbesindeki arşı tutan melekler adındaki 8 madalyonu kıyafetimizin üst kısmına kum işi tekniğiyle renklerine sadık kalarak işledik. Bir diğer kıyafetimizde de Mimar Sinan'ın kalfalarına yaptırdığı Rüstem Paşa Camii'nden etkilendik. Yünlü kumaş üzerine boyama yaparak, Rüstem Paşa Camii'nin sütunlarındaki desenleri kıyafetimize yansıttık. Eserlerini çalışırken, eserlerin bulunduğu yerlere gittik. Örneğin Edirne'de Selimiye Camii'ni, İstanbul'da Süleymaniye Camii'ni, Haseki Hürrem Sultan Hamamı'nı bizzat yerinde gördük.”

Pir-i Mimar Sinan projesi kapsamında, tarihi eserlerin yansıtıldığı kıyafetlerin yanı sıra, Mimar Sinan'ın üzerinde imza ve mührünün bulunduğu kıyafetler ile dönemin saray kıyafetlerinin de yer aldığı 12 çalışma yapıldı.

Selma Kara