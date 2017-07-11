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Mimar Sinan’da ulaşım yayalar için daha güvenli olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yayaların rahat ve güvenli şekilde, trafik akışını engellemeden karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanması için Mimar Sinan Bulvarı üzerine yeni bir yaya üst geçidi kazandırıyor.

Mimar Sinanda ulaşım yayalar için daha güvenli olacak

11 Temmuz 2017 13:47

Merkez Efendi ve Hafsa Sultan Mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi engelli asansörü, yürüyen merdiveni ve kötü hava koşullarına karşı cam şeffaf üst örtüsüyle yayaların güvenliğini konforlu şekilde sağlayacak.

İl genelinde yaptığı yatırımlarla şehre değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Mimar Sinan Bulvarı üzerine yaya üst geçidi talebini de yanıtsız bırakmadı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez Efendi ve Hafsa Sultan Mahallelerini birbirine bağlayan modern ve konforlu bir yaya üst geçidi projesi hazırladı. Önümüzdeki günlerde de inşaat çalışması başlayacak olan yaya üst geçidi, şehrin merkezinden geçen ana arter üzerinden yayaların güvenli geçişini sağlayacak.

Vatandaşın talebine duyarsız kalmadık

Artan nüfus yoğunluğu ve kamu kurumlarına geçiş noktası olması nedeniyle Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yapılacak olan yaya üst geçidinin ulaşımda yaya güvenliği sağlayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kentte trafiğin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi olan Mimar Sinan Bulvarı üzerinde vatandaşlarımız karşıdan karşıya geçmekte zorlanmakta ve can güvenliklerini tehlikeye sokmaktaydılar. Bu anlamda vatandaşlarımız da bu noktaya bir üst geçit için talep de bulunmuşlardı. Önümüzde günlerde inşaat çalışmasına başlayacak olan yaya üst geçidiyle birlikte Merkez Efendi ve Hafsa Sultan Mahalleleri arasında vatandaşlarımız ulaşımlarını güvenli bir şekilde sağlayacak” dedi.

Modern bir şekilde tasarlandı

Modern bir şekilde tasarlanan yaya üst geçidinin gece aydınlatmasıyla da farklı bir görüntü kazanacağına da dikkat çeken Başkan Ergün, "Yaya üst geçidi, engelli asansörü, yürüyen merdiveni ve kötü hava koşullarına karşı cam şeffaf üst örtüsüyle modern bir şekilde tasarlandı. Ayrıca yürüyen merdivenin alt kotuna halka hizmet amaçlı bir fonksiyon verilerek çiçekçi ve büfe olarak değerlendirilecek. Yaya üst geçidi, gece aydınlatmasıyla da güzel bir görüntü sağlayacak” diye konuştu. 


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