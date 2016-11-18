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Mimar Sinan’ın eşsiz eserine güneş bir başka doğdu

Osmanlı ve dünya mimarisinin eşsiz eseri Selimiye Camii’ne bu sabah güneş bir başka doğdu. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabedi, yüzlerce genç sabah namazında doldurdu.

Mimar Sinanın eşsiz eserine güneş bir başka doğdu

18 Kasım 2016 10:59
Mimar Sinan’ın eşsiz eserine güneş bir başka doğdu - Tıkla İzle

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerince, birlik, dirlik, huzur ve sükun mekanları olan camilerde gençleri buluşturmak, milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmak ve gençlerin bir araya gelmesine vesile olmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ‘Gençlik sabah namazında buluşuyor’ etkinliğinin en güzel örneklerinden birisi de Edirne’de yaşandı. Sabahın erken saatlerinde tarihi Selimiye Camii’ne gelen yüzlerce genç yan yana saf tuttu ve sabah namazını eda etti.

"Selimiye buluşması Türkiye’nin zirvesi diyebiliriz"

Gençlerle birlikte sabah namazını kılan Edirne Valisi Günay Özdemir, 81 ilde eş zamanlı olarak camilerde gençlik buluşması yaşandığını belirterek, "Selimiye, Edirne İslam tarihi açısından da mimari açıdan da dünyanın zirvesinde bir eser olduğu için buradaki buluşma Türkiye’nin zirvesi diyebiliriz. Bugün burada bütün gençlerimizle beraber olmak, onların mutluluğunu paylaşmak, onlarla beraber bu muhteşem eserde beraber olmak gerçekten büyük bir mutluluk veriyor. İnşallah bu mutluluk hem ilimiz için hem de bütün insanlık için devam eder ve insanlığa barış getirir" ifadelerini kullandı.

Tarihi Selimiye Camii’nde sabah namazını kılan gençler ise yaşadıkları maneviyatın benzersiz olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir program oldu. Devamı gelmesi için çalışmalar yapılabilir. Okulda sabah zaman geçirmek yerine saat çok uygun, derslere de yetişilebiliyor. Maneviyat çok fazlaydı hepimiz çok mutlu olduk" dedi.

Sabah namazı sonrası gençlere sıcak çorba ve simit ikram edilirken, Vali Günay Özdemir ile birlikte gençler hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE 

Etiketler: Selimiye Camii


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