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Mimaride ‘çevreyi daha fazla koruma’ devri

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü’nün bu yıl ki teması ‘’Daha İyi Bir Dünya Tasarla" oldu. Bu kapsamda konuşan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Derya Güleç Özer mimari alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Mimaride çevreyi daha fazla koruma devri

04 Ekim 2016 15:53
Mimaride ‘çevreyi daha fazla koruma’ devri - Tıkla İzle

Dünya Mimarlık Günü’nün amacını ‘dünya mimarlığı için insanlar arasında farkındalık oluşturmak’ şeklinde özetleyen Özer, ‘’Uluslararası Mimarlar Derneği bu sene temayı "Daha İyi Bir Dünya Tasarla" olarak belirledi. Biz de bu bağlamda; dünyayı daha fazla nasıl koruyabiliriz, kaynakları daha az nasıl kullanabiliriz, yaptığımız enerjiyi nasıl üretebilir ve kendine yetebilir hale getiririz sorularına cevap arıyoruz’’ dedi.

MİMARİDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NELER DEĞİŞTİ?
Günümüzde dünyanın çok fazla kirlendiğini ve tüketildiğini belirten Özer, ‘’Bu anlamda çok fazla sorunumuz var. Geçmişe baktığımızda en büyük mimarlarımızdan biri Mimar Sinan’dı. Şu anda onun eserlerini gezmeye devam ediyoruz ve öğrencilerimizin de bu yapıları tanımalarını istiyoruz. Çünkü Mimar Sinan çok büyük yapılar inşa eden iyi bir mühendis, mimar ve sanatçıydı. Tüm bunların yanı sıra bir kuşun su içeceği kanalı dahi tasarlayan çok ince bir düşünceye sahipti. Ancak günümüzde bu kadar ince düşünülmüyor. Kullanıcı ihtiyacına cevap verecek çözümler sunulmakta sıkıntı yaşanıyor. Artık daha büyük sorunlar var. Dünya üzerinde çeşitli göç hareketleri söz konusu, insanlar devamlı hareket halindeler. Öncelikli olarak bu kişilerin barınma ihtiyacına çözüm bulmak zorundayız’’ ifadelerinde bulundu. 

İLK HEDEF ÖĞRENCİDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK
Mimaride yaşanan sorunların eğitim ayağındaki çözümü için öncelikli olarak öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Özer, ‘’Bu farkındalığı daha az nasıl tüketilir, mimarlık daha ileri nasıl götürülebilir konularında oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim sadece estetik kaygılarımız yok. Görünüşün yanı sıra yapının daha az tüketilerek tasarlanmış ve daha fonksiyonel olmasını amaçlıyoruz’’ diye konuştu. 

KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ’NE BALIKESİR BELEDİYESİ’NDEN 2.’LİK ÖDÜLÜ
Mimari proje yarışmalarının hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın bir şekilde düzenlediğini ve mimarların bu yarışmalara sıkça katıldıklarını dile getiren Özer, ‘’Yarışmalar mimarların ve tasarımcıların kendilerini geliştirmesi açısından iyi bir araçtır ve ülkemizde de bu anlamda oldukça rağbet görüyorlar. Çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlar bu yarışmaları düzenliyor. Bunlardan biri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binasını tasarlamaya yönelik yapılan bir yarışmaydı. Bu yarışmada ekip arkadaşım Murat Sönmez ile birlikte ikincilik ödülünü aldık. Bu anlamda hem kendim hem de okulum adına çok gururluyum’’ diyerek sözlerini noktaladı.
 

Etiketler: Dünya Mimarlık Günü, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, yrd. doç. dr. derya güleç özer


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