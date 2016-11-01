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Mimarlar Odası'ndan İKBU'ya büyük onur

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Sinematik Mimarlık dersi kapsamında hazırladığı kısa film, Mimarlar Odası tarafından düzenlenen İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali'nde gösterilmeye hak kazandı.

Mimarlar Odasından İKBUya büyük onur

01 Kasım 2016 09:15
Mimarlar Odası'ndan İKBU'ya büyük onur - Tıkla İzle

Türkiye'de ilk defa bir üniversitenin böyle bir projede yer almasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Akçay Kabakoğlu, "Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesi 2007 yılından beri Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali düzenlemekte. Bu etkinlik uluslararası ve bu sene de onuncusu düzenlendi. Aynı zamanda Dünya Mimarlık Günü ve Mimarlık ve Kent Şenliği Haftası içinde yer alan bir etkinlik. Yurt dışından çok sayıda katılım alıyor. Belgesel ve canlandırma alanında yarışmalar düzenleniyor ve yarışmaya katılıyorlar. Yarışmada ödül kazanan filmlerin yanında aynı zamanda gösterime layık bulunan filmler de oluyor. Buna istinaden bir program düzenlendi. Bu programda 39 tane belgesel ve 10 tane de animasyon filmi yer aldı. Bizim mutlu olmamızın esas sebebi ise ilk defa Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesi sayesinde mimarlık atölyeleri kapsamında üniversiteler de yer almaya başladı. Türkiye'den sadece bizim üniversitemiz ve yurt dışından İtalyan Üniversitesi etkinliğe katılma şansı yakaladı" dedi.

"Mimarlar Odası bize böyle bir fırsat verdiği için çok mutluyuz"
"Sinematik Mimarlık dersi kapsamında hazırladığımız filmimiz Mimarlar Odası tarafından İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali'nde gösterilmeye hak kazandı" diyen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunu Elif Sidar Ökdemir, "Bu yıl ilk defa atölye filmlerine yer verildi ve buna da sadece iki okul seçildi. Bu okullardan biri bizim okulumuz diğeri de İsviçre'deki bir İtalyan Üniversitesiydi. Mimarlar Odası bize böyle bir fırsat verdiği için çok mutluyuz. Ders kapsamında proje olarak Kentsel Metraj teması verildi. Biz de bunu mesafelerle ilişkilendirdik. Mesafelerin kısalması, geleceğin zaman konusu ve ulaşım yönünden düşündüğümüzde gelecek şehirlerin nasıl olacağını işaret ettik. Bunların doğrultusunda iki şehir distopyası tasarladık" ifadelerini kullandı.

"Profesyonel olarak yarışmaya katılmayı bile düşünüyoruz"
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunu Kemal Utku da, "Mimarlar Odası bir film festivali kapsamında bir yarışma düzenledi. Bu yarışmaya profesyonel yönetmenler katıldı. Belgesel ve animasyon dalında ödül alanlar oldu" diyerek yaşadıkları sevinci şu sözlerle anlattı: "Ayrı bir dal olarak da öğrenci projeleri filmleri sergilendi. İsviçre'deki bir İtalyanÜniversitesinin ve bizim okulumuzun filmleri gösterildi. Biz çok mutlu olduk. Çünkü profesyonel yönetmenlerle ismimiz aynı listede yer aldı ve bizi de yönetmen olarak gösterdiler. Mimarlar Odası'nın projesinde yer almak çok hoşumuza gitti. Bunu akademik anlamda da ilerletmeyi düşünüyorum. Hatta profesyonel olarak yarışmaya katılmayı bile düşünüyoruz. Festival kapsamında iki okulun kıyaslaması yapıldı. İtalyan Üniversitesinin çektiği filmin sponsoru varmış ve yüksek kalitede kameralar kullanılmış. Bizim filmimiz daha amatör ama kendi içinde kurgusu ve tasarlanmasıyla gerçekten farklıydı. Bu şekilde filmimizi diğer proje ile karşılaştırmış da olduk."

SİNEM ERYILMAZ
 

Etiketler: Elif Sidar Ökdemir, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Kemal Utku, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Akçay


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