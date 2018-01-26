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Minibüs durakta bekleyenlere çarptı! İşte o anlar...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs Yaylacık mahallesinde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Minibüs durakta bekleyenlere çarptı! İşte o anlar...

26 Ocak 2018 15:03
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Kaza Karadeniz Sahil Yolu Akçaabat ilçesi Yaylacık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaabat istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Ü.K. yönetimindeki ait minibüs, kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada, durakta bekleyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine 100 metre mesafede yer alan Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada ağır yaralanan H.B. ise ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

 

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