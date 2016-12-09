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Minibüs kooperatif üyeleri arasında kavga: 9 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçe otogarında minibüs kooperatifleri üyeleri arasında yaşanan kavgada 9 kişi yaralandı.


09 Aralık 2016 16:10

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Adıyaman arası yolcu taşımacılığı yapan kooperatif ile Kahta-Şanlıurfa arası yolcu taşımacılığı yapan kooperatife bağlı sürücüler arasında yolcu taşımacılığı sebebiyle tartışma yaşandı. Kahta ilçe otogarında yaklaşık 40 minibüs şoförünün karıştığı kavgada sopalar kullanıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruştura devam ediyor.

Hüseyin Türkoğlu
 

Etiketler: kooperatif


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