Edinilen bilgiye göre, Kahta-Adıyaman arası yolcu taşımacılığı yapan kooperatif ile Kahta-Şanlıurfa arası yolcu taşımacılığı yapan kooperatife bağlı sürücüler arasında yolcu taşımacılığı sebebiyle tartışma yaşandı. Kahta ilçe otogarında yaklaşık 40 minibüs şoförünün karıştığı kavgada sopalar kullanıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruştura devam ediyor.

Hüseyin Türkoğlu

