Minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

İddiaya göre, Gaziantep’ten Yavuzeli ilçesi istikametine seyir halinde bulunan Muhammed Ali Ç. idaresindeki 27 UZ 824 plakalı minibüs, Gaziantep-Yavuzeli karayolunun 5. kilometresinde kontrolden çıktı. Şarampole devrilen minibüste 4 öğrencinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. Sürücü ve diğer 6 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin, Gaziantep’teki bir rehabilitasyon merkezinde gördüğü eğitimlerin ardından evlerine götürdüğü esnada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Lider Olgun - Abdülkadir Güneş