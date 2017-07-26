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Minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen kazada minibüs, şarampole devrildi. Kazada aralarında rehabilitasyon merkezinden dönen 4 öğrencinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı

Minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

26 Temmuz 2017 13:30

İddiaya göre, Gaziantep’ten Yavuzeli ilçesi istikametine seyir halinde bulunan Muhammed Ali Ç. idaresindeki 27 UZ 824 plakalı minibüs, Gaziantep-Yavuzeli karayolunun 5. kilometresinde kontrolden çıktı. Şarampole devrilen minibüste 4 öğrencinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. Sürücü ve diğer 6 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin, Gaziantep’teki bir rehabilitasyon merkezinde gördüğü eğitimlerin ardından evlerine götürdüğü esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. 

Lider Olgun - Abdülkadir Güneş

Etiketler: Gaziantep, şarampol


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