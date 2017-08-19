Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damlacık Köyü’nden Sincik istikametine doğru giden Hüseyin Arslan (27) yönetimindeki 02 KD 716 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Arslan (27) ve araçta bulunan yolculardan Osman Yiğit (25), İbrahim Halil Kılıç (28) ve Hicret Yiğit (28) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hüseyin Türkoğlu