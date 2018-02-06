Minibüsçülerin bir günlük kazancı Mehmetçiğe gidecek

İlçe merkezinde faaliyet gösteren TOKİ minibüs durağı esnafı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) “Zeytin Dalı” harekatına destek maksadıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçiğe bağışlayacaklarını açıkladı. Açıklama öncesi durak sakinleri araçlarını Türk bayrakları ile donattı. Şoförler adına açıklama yapan Yunus Arslan, “Vatandaştan takdir alıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, devletimizin ve hükümetimizin başlattığı ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna destek olmak içindir. Biz minibüs durağı esnafı olarak ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna gönüllü asker olduğumuzu ve daima milletimizin yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Ayrıca durak olarak arkadaşlarımız arasında Mehmetçiğimize destek olmak için bir günlük kazancımızı devletimize ve askerimize bağışlıyoruz. Karacabey halkı olarak askerimizin her zaman yanındayız. Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Her şey cennet vatanımız için” dedi.

TOKİ durağında bulunan 23 minibüs ile yolculardan toplanan paranın Mehmetçiklere bağışlanacağı öğrenildi.

Yasin Keskin