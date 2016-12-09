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Minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı’da iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

09 Aralık 2016 16:38

Alınan bilgilere göre kaza, Ağrı-Erzurum karayolu sanayi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 Z 0022 plakalı yolcu otobüsü ile Murat B. yönetimindeki 04 M 1480 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada İpek T. (13) isimli çocuk hayatını kaybederken, Murat B. ile aynı araçta bulunan Halil T., Elmas D., Aykut D., Murat I., Ferdi T., Vedat Ö., Halis D. ve Yenigün D. yaralandı. Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Ahmet Yılmaz

Etiketler: ağrı, trafik kazası


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