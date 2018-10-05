İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Evrim, mağarada da bulunamadı

Minik Evrim, mağarada da bulunamadı
Minik Evrim, mağarada da bulunamadı

Tokat’ın Turhal ilçesinde kızının kaybolmasının ardından tutuklanan baba Burhan Atış’ın 'Mağarada olabilir' ifadesi üzerine mağarada da arama yapıldı ancak bir bulguya rastlanmadı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyünde 87 gündür kayıp olarak aranan Evrim Atış'ı arama çalışmaları aralıklarla devam ediyor. Çelişkili ifadeler verdiği için tutuklunan baba Burhan Atış'ın birkaç gün önce verdiği ifadesinde Evrim'in ‘Mağarada olabilir' sözü üzerine komandolar arama başlattı. Jandarma komandolar, baba Atış'ın ifadesi üzerine köye yakın bir noktada olan Asarkaya Mağarası'nda arama yaptı. Yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.

Daha öncede kaza ile öldü, gömdüm demişti 

Olay, Burhan-Dilek çiftinin iki çocuğundan büyük olan Evrim'i, annesi çadırda kardeşinin yanına bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için ahıra gitmişti. Geri döndüğünde kızını bulamayan anne Atış, bir süre yaylada kendi imkanlarıyla arama yaparken bir sonuca ulaşamaması üzerine jandarmaya haber vermişti. Günlerce yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken çelişkili ifadeler veren baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklanmıştı. 23 Temmuz'da tutuklanan baba Atış, kızının traktörden düşüp öldüğünü, babasının mezarına gömdüğünü söylemişti. Mezar açılarak yapılan çalışmalarda ise bir sonuca ulaşılamamıştı.  

Nurhan İçmez
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.