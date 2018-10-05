Minik Evrim, mağarada da bulunamadı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyünde 87 gündür kayıp olarak aranan Evrim Atış'ı arama çalışmaları aralıklarla devam ediyor. Çelişkili ifadeler verdiği için tutuklunan baba Burhan Atış'ın birkaç gün önce verdiği ifadesinde Evrim'in ‘Mağarada olabilir' sözü üzerine komandolar arama başlattı. Jandarma komandolar, baba Atış'ın ifadesi üzerine köye yakın bir noktada olan Asarkaya Mağarası'nda arama yaptı. Yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.

Daha öncede kaza ile öldü, gömdüm demişti

Olay, Burhan-Dilek çiftinin iki çocuğundan büyük olan Evrim'i, annesi çadırda kardeşinin yanına bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için ahıra gitmişti. Geri döndüğünde kızını bulamayan anne Atış, bir süre yaylada kendi imkanlarıyla arama yaparken bir sonuca ulaşamaması üzerine jandarmaya haber vermişti. Günlerce yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken çelişkili ifadeler veren baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklanmıştı. 23 Temmuz'da tutuklanan baba Atış, kızının traktörden düşüp öldüğünü, babasının mezarına gömdüğünü söylemişti. Mezar açılarak yapılan çalışmalarda ise bir sonuca ulaşılamamıştı.

Nurhan İçmez

