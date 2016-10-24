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Minik Irmak’ın ailesine devlet sahip çıkacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde komşuları Himmet A. tarafından vahşice katledilen 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın ailesi sahipsiz kalmadı. Tüm imkanlarını seferber eden Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü, minik Irmak’ın ailesine maddi ve manevi destek sağlayacak.


24 Ekim 2016 11:51

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim tarihinde komşusu Himmet A. tarafından öldürülen ve gömüldüğü bağlık alanda 3 gün süren kazı çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Irmak Kupal, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Duruma el atan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, minik Irmak’ın ailesine hem psikososyal hem de ekonomik olarak destek sağlayacak. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları da davaya müdahil olarak, katil zanlısı Himmet A.’nın en ağır cezayı alması için çalışma yapacak.

“Ailenin öncelikle psikososyal desteğe ihtiyacı var”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatmagül Sayan Kaya’nın talimatıyla aileye hem psikososyal hem de ekonomik yönden destek olunacağını belirterek, “Şu anda ailenin öncelikle psikososyal desteğe ihtiyacı var. Bizim Salihli Sosyal Hizmet Merkezimiz bünyesindeki psikolog arkadaşlarımız, bizler, aileyle şu an yakından ilgileniyoruz. Bu süreci en uygun şekilde gelecek hayatlarını etkilemeden, sağlıklarını bozmadan atlatmaları yönünde hem orada ablası da var. O ablayla da yakından ilgileniyoruz. Onun da eğitim hayatını aksatmadan sürdürmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ekonomik anlamda Bakanlığımızdan 2022 sayılı Yasa gereği 3 aylık maaş alıyor. Çocuğa eğitim yardımı yapılıyor. Bundan sonraki süreçte biz sosyoekonomik destek sağlayacağız. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz” diye konuştu.

Bu tür olayların yaşanmaması için çalışmalara ağırlık verdiklerini söyleyen Konan, dokunma ve yakın temas ilişkisi gibi durumlardan korunmaları için çocuklara eğitimler verileceğini kaydetti. Konan, “Bundan sonra bu tür olayların olmaması ile ilgili de yine geçmişte çocuklarla ilgili yakın temas ilişkisi gibi çocukların bu tür şeylerden korunmasıyla ilgili eğitimler yaptık. Bundan sonra da bu eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hak ettiği cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü avukatlarının katil zanlısı Himmet A.’nın en ağır cezayı alması için çalışacağını söyleyen Konan, “Aynı zamanda bizim İl Müdürlüğü avukatlarımız da davaya müdahil oldular. Bu kişinin hak ettiği cezayı alması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.
Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından program arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.'nın emniyetteki ifadesinde Irmak'ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi Ilıca Mahallesi Sakırız Çayı kenarındaki bir üzüm bağına gömdüğünü söylediği belirtilmişti. Bu ifadelerin üzerine üzüm bağında 8 kepçeyle aralıksız kazı çalışmaları sürdürülmüş, arama çalışmalarına Ankara’dan getirilen ceset bulmak için eğitilmiş 'Ateş' ve 'Barbie' isimli köpekler de katılmıştı. 3 gün süren kazı çalışmalarının ardından bulunan minik Irmak’ın cansız bedeni, 23 Ekim’de Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verilmişti. 

Aykut Yeniçağ

Etiketler: Minik Irmak


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