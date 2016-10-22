Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, komşusu tarafından öldürülen ve bağlık alana gömüldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Irmak Kupal’ı arama çalışmaları sonuç verdi. Minik Irmak’ın cansız bedeni katil zanlısı Himmet A.’nın gömdüğünü iddia ettiği yerin tam aksi yönündeki bir bölgede çalışma yapan kepçe tarafından bulundu. Cesedin bulunmasının ardından emniyet ekipleri bölgeyi boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Olay yerine savcının gelmesi beklenirken, Irmak Kupal’ın cesedi mavi bir brandayla örtüldü.

Minik Irmak’ın cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından olay yerine gelen cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırılması bekleniyor.

Öte yandan Irmak’ın evinin 50 metre yakınında oturan Himmet A.’nın evi, tutuklanmasının ardından güvenlik çemberine alındı. Mahallelinin ve ailenin herhangi bir müdahalesine karşı da Himmet A.’nın evinin kapısı mühürlendi. Polis ekipleri de aralıksız olarak zanlının evinin önünde nöbet tutuyor.