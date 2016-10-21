Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal'ı öldürdüğünü dün canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından program arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Himmet A.'nın emniyetteki ifadesinde, Irmak'ı boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi çuvala koyup çöp konteynerına bıraktığını ve bir süre sonra gittiğinde çuvalın orada olduğunu görüp alarak Sakırız Çayı'nın kenarına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Komşusu tarafından öldürülen küçük kızı arama çalışmaları Sarıkız Çayı’nın çevresindeki geniş bir alanda sürüyor.