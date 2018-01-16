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Minik kız, Cumhurbaşkanını göremeyince gözyaşına boğuldu

Yozgat'ta önceki gün yapılan AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşemeyen 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, gözyaşına boğuldu.

Minik kız, Cumhurbaşkanını göremeyince gözyaşına boğuldu

16 Ocak 2018 21:46
Minik kız, Cumhurbaşkanını göremeyince gözyaşlarına boğuldu - Tıkla İzle

Kongrenin düzenlendiği Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda jimnastik eğitimi alan Irmak Ayşe İstek, sporcu arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayıp çiçek vermek için hazırlık yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti nedeniyle kongreye geç katılınca çiçek takdim töreni iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatını kaçıran Irmak Ayşe İstek'i ve arkadaşları jimnastik öğretmenleri evlerine gönderdi.

Evlerinde annesi Tuğba İstek tarafından ağlama görüntüsü cep telefonuna kaydedilen Irmak'ın gözyaşları duygu dolu anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve göremeyince çok üzüldüğünü belirten Irmak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızı görmeye gittik ona çiçek verecektim sporcu olarak. Cumhurbaşkanımız geciktiği için çiçek veremedim. Behiye öğretmenim bizi eve gönderdi. Çok ağladım çok üzüldüm. Çok seviyorum Tayyip Erdoğan'ı. Bir daha gelince görmeyi çok istiyorum." 

Anne Tuğba İstek ise eve geldiğinde kızı Irmak'ın çok üzüldüğünü ve ağladığını belirterek, "O gün Cumhurbaşkanımız Yozgat'a geldiğinde sporcular çiçek merasimi yapacaktı. Irmak çiçek takdim edecekti Cumhurbaşkanımıza. Program geciktiği içinde öğretmenimiz bizi evimize gönderdi. Eve geldiğimizde Irmak çok üzüldü ve çok ağladı. Çünkü çok seviyor Cumhurbaşkanımızı. Ben de öyle bir videosunu çekmek istemiştim. Umarım tekrardan böyle bir şey olur ve Irmak, Cumhurbaşkanımızı görür" şeklinde konuştu. 

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir
 

 

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