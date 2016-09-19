Protokol için hazırlanan çadırın gölgede olduğunu gören Edirne Valisi Günay Özdemir, programı düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan’a talimat vererek, “Biz gölgede onlar güneşte olmaz” dedi ve minik öğrencileri gölge alanlara aldırdı. Minik öğrencilere saatlerce su taşıyan aileleri de duruma tepki gösterdi.

Edirne’de, 2016-2017 yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle açılış programları düzenlendi. İlk program sabaha saat 09.45’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, eğitimciler ile birlikte Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirdiği çelenk sunma töreni ile başladı.

Türk bayrağından gölge yaptılar

Edirne’de, yeni eğitim yılı açılışı minik öğrenciler için işkenceye döndü. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte, saatlerce güneşin altında bekleyen minik öğrenciler, güneşten korunmak için ellerindeki Türk bayrakları ve dövizler ile gölge yapmaya çalışırken, veliler de çocuklarına soğuk su taşıdı.

“Çocuklarımıza yazık, günah”

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim yılı için Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda, açılış programı düzenledi. Sabah erken saatlerde, aileleri ile birlikte ilk gün heyecanını yaşamak için okullarına gelen öğrenciler, sabah saat 10.15’te açılış programını beklemeye başladı. Hava sıcaklığının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle program için bekleyen minik öğrenciler, güneşten çok rahatsız olduklarını dile getirdi. Veliler de okullarında düzenlenen açılış programına eleştiri de bulunarak, “Çocuklarımız saatlerdir güneşin altında bekliyor, yazık günah. Başlarına güneş geçti” dedi.

Vali geldi, minik öğrenciler güneşten kurtuldu

Edirne Valisi Günay Özdemir, 2016-2017 yeni eğitim-öğretim yılı açılış programı için geldiği Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda, güneşin altında bekleyen minik öğrencileri görünce hemen müdahale etti. Hem programın uzun süreceği için hem de çocukların uzun süredir sıcağın altında beklemek zorunda kaldığını gören Vali Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan’a talimat vererek, minik öğrencileri gölge alanlara aldırdı. Vali Özdemir, “Şimdi bakıyorsunuz bizi, protokolü gölgeye almışlar, çocuklarımızı güneşe, güneşte çocuklarımızı ilk gün mağdur etmemek için gölge alanlara aldırdım” dedi.

Koray Ustabaşı