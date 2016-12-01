Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK’nın kolu TAK tarafından, 4 Kasım’da, 3 ton bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, 2’si polis 12 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve 5 aylık bebek olan Muhammed Can Eringin, Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alınmış, ancak 6 Kasım’da beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi ise, minik Eringin’in hayata dönebileceği umuduyla tedavisine devam edilmesini istemişti. Eringin, yoğun bakımda verdiği 26 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Eringin’in minik bedeni, otopsi işlemlerinin ardından verildiği ailesi tarafından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Patlamada, Eringin’in annesi ve 2 ablası da yaralanmıştı.