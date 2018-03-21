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Mircea Lucescu: 'Geleceği inşa ediyoruz'

A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti'yle oynanacak olan özel karşılaşma öncesinde TFF'nin Maç Kitabı yayınına yazı yazdı. Lucescu, geleceği inşa ettiklerini söyledi.

Mircea Lucescu: Geleceği inşa ediyoruz

21 Mart 2018 15:39

İrlanda Cumhuriyeti'yle 23 Mart'ta özel maçta karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda mücadele öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu, Maç Kitabı yayınına yazı yazdı. Mircea Lucescu'nun yazısı şu şekilde: "UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası hedefiyle hep birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. Takdir edersiniz ki bu hiç de kolay bir iş değil. İrlanda Cumhuriyeti maçıyla birlikte Mart ve Mayıs-Haziran periyodunda çok fazla hazırlık karşılaşması oynayacağız. Bu süreçte form ve sağlık durumları elverdiği sürece Milli Takım’a katkı sağlayacak bütün tecrübeli oyunculara da kapımız açık. Türkiye'de futbola gönül vermiş, futbol adına çalışan herkese sesleniyorum: Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. Türkiye, UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için çok yoğun bir mesai harcıyor. Elimizdeki stadyumlar Avrupa'da yok. Futbolun tüm paydaşları, akademilere, altyapıya ve gençlere daha fazla önem vermeli. A Milli Takım’ın gelecekteki mutluluğu, tamamen yeni nesiller için ne yaptığımıza bağlı. Eminim ki çıktığımız bu yolun sonunda karakteristik bir oyun yapısı olan, futbolcuların yeteneklerine uygun, uluslararası organizasyonlara katılımda süreklilik gösteren bir Milli Takım ortaya çıkacaktır." 

 

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