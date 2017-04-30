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Misafirliğe gittiği evin bahçesine otomobille daldı: 4 yaralı

Adıyaman’da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü misafirliğe gittiği evin bahçesine daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Misafirliğe gittiği evin bahçesine otomobille daldı: 4 yaralı

30 Nisan 2017 16:05

Edinilen bilgiye göre, merkez Yeşilyurt Mahallesi Eski Saray Karakolu yanındaki sokakta bulunan akrabasını ziyarete giden Ali Rıza Karakoç, idaresindeki 02 BC 919 otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince akrabasının bahçesine otomobil ile daldı. Kazada sürücü Ali Rıza Karakoç ile otomobilde bulunan Zahide Karakoç, Türkan Karakoç ve Aysel Bereket yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın otomobilin freninin tutmamasından kaynaklandığı öne sürülürken, otomobil kaza yerine gelen çekici ile çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Arslantaş 


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