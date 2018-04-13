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Mısır’da 36 teröriste ölüm cezası

Mısır askeri mahkemesi, 2017’deki kilise bombalamaları yüzünden 36 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı.

Mısırda 36 teröriste ölüm cezası

13 Nisan 2018 11:51

İskenderiye askeri mahkemesi, Nisan 2017’de İskenderiye ve Tanta’da bulunan iki kiliseye düzenlenen intihar saldırılarından dolayı hüküm giymiş olan 36 kişiye ölüm cezası verdi. Mahkeme, davayı Mısır yasalarına göre, 36 kişinin idam dosyalarını karara bağlanmadan önce müftülüğe gönderdi. Kararın temyize tabii olduğu bildirildi.
İddia makamı tarafından, yasa dışı örgüte üye olan sanıkların kanun ve anayasanın askıya alınmasını, devlet kurumlarının görevlerini yerine getirmelerini engellemek ve vatandaşların kişisel özgürlüğüne saldırmak için çağrıda bulundukları belirtildi. İddia makamı, sanıklardan üç tanesini, patlayıcı madde üretimi, silah kullanma ve eğitim kamplarındaki muharebe taktikleri gibi grup üyeleri eğitmekle suçladı. Sanıklar ayrıca, 2016 ve 2017 yıllarında sivillere ve polislere yönelik bir dizi terör saldırısından hüküm giymişti. 

Nisan 2017’de, intihar bombacıları Tanta’daki St George Kilisesi ve İskenderiye’deki St Mark’s Katedrali’nde Nisan 2017’de gerçekleştirilen intihar bombalı saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, düzinelerce kişi yaralanmıştı. 
Saldırıların sorumluluğunu DEAŞ üstlenmişti. 

 

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