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Mısırlı berberden ürperten saç kesimi

Saç yakma yöntemi ile müşterilerinin saçını kesen Mısırlı berber Walid Zidan, büyük ilgi görüyor. Müşterileri ilk başlarda endişe duysalar da Zidan’ın yeni tekniği kısa sürede olumlu tepkiler aldı.

Mısırlı berberden ürperten saç kesimi

08 Ocak 2018 16:38
Mısırlı berberden ürperten saç kesimi - Tıkla İzle

Mısırlı berber müşterilerinin saçlarını ürpertici bir yöntemle kesiyor. Mısırlı berber Walid Zidan, müşterileri için farklı bir saç kesme yöntemi uyguluyor. Zidan, müşterilerinin kafasına yanıcı bir toz ve sıvı dökerek saçları tararken saç telleri üzerinde alevli bir fırça gezdiriyor. Mısırlı berber, kullandığı teknik ile taramayı kolaylaştırdığını, saç derisinde kabuklanmayı önlediğini, kıl köklerindeki problemlerini iyileştirdiğini ve sonunda saçların daha yumuşak bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Zidan bu tekniği Pakistanlı bir berberden öğrendiğini ve popüler kültüre uyarladığını dile getirdi. Zidan, "Bu fikir, Hintli ve Pakistanlı berberlerin YouTube videolarını izlediğimde aklıma geldi. Kullandıkları maddeyi buldum ve satın aldım" ifadelerini kullandı. Zidan son trendler hızla yayılırken Zidan, mesleğinde ilerleyebilmek ve işini büyütmek için farklı yöntemler bulmak zorunda kaldığını dile getirerek, yeni tekniği deneyen bazı müşterilerin önce bazı kuşkuları olduğunu fakat işlem bittikten sonra olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Zidan'ın müşterilerinden Belal Ahmet, "Zidan'ın YouTube'daki videolarını izledim ve bazı arkadaşlarıma saçları yakarak kesme yönteminin etkili olup olmadığını sordum. Arkadaşlarım bu yöntemle saçlarımı daha yumuşak olabileceğini söyledi" dedi.

Zidan, korkutan saç yakma tekniğinin birçok müşteriyi cezbederek müşterilerin saçlarını kestirmek için dükkanına geldiğini fakat onları ikna etmenin kolay bir iş olmadığını belirtti. Zidan,"Bir müşteriyi saçlarını ateşle düzeltmeye ikna etmek çok zordu. Arkadaşlarımdan birine söyledim ve dükkana gelip denemeye ikna ettim. Arkadaşım başta korktu fakat daha sonra korkacak bir şey olmadığını anladı. Arkadaşım ateşle saçlarını düzelttikten sonra aşırı sıcaklık hissetmediğini söyledi. Başka müşterileri ikna etmek için ise arkadaşımın saçına yeni tekniği uygularken çektiğim videoyu kullandım" dedi.

Yeni saç kesim tekniğinin Hindistan ve Pakistan dahil olmak üzere birçok ülkede övgü dolu yorumlar aldığını belirten Zidan, Kuzey Afrika ülkelerinde bu tekniğin kısa zamanda popüler olacağından emin. 

 

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