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MİT ve JÖH buldu, helikopterler 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında MİT ve Jandarma tarafından ortak yürütülen operasyonda mağarada sıkıştırılan 4 teröristin havadan helikopterlerin peş peşe ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve 6'sı uzun namlulu 7 silah, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

MİT ve JÖH buldu, helikopterler 4 teröristi etkisiz hale getirdi

17 Kasım 2017 11:16
MİT ve JÖH buldu, helikopterler 4 teröristi etkisiz hale getirdi - Tıkla İzle

Tunceli Valiliği, dün MİT ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında müşterek olarak yapılan operasyondaki sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak gele geçirildiğini açıkladı.

Munzur Dağları eteklerinde devam eden operasyonla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Teröristlerin yerinin tespit edilmesinin ardından Jandarma Özel Harekat Timlerinin, "Teslim ol" çağrısı yaptığı, teröristlerin ateşle karşılık verdiği öğrenildi. Bunun üzerine havadan helikopterlerle, mağaranın girişi ateş altına alınarak, teröristler etkisiz hale getirildi.Öldürülen teröristler arasında bölgenin sözde üst düzey sorumlularının da olduğunun değerlendirildiği kimlik tespitinin sürdüğü aktarıldı.

Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Operasyon kapsamında bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetinde ise 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G1 dürbünlü tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, 1 adet dürbün, 4 adet şemsiye, 11 adet 9 mm mühimmat, 72 adet kaleşnikof mühimmatı,70 adet G1 mühimmatı,17 adet kanas mühimmatı,1 adet tabanca şarjörü, 3 adet kaleşnikof şarjörü,2 adet G1 şarjörü, 4 adet doçka mühimmatı,30 metre elektrik kablosu,3 adet kanas şarjörü,1 adet el telsizi,2 adet silah üstü dürbün,7 adet sırt çantası,10 adet piknik tüpü,4 adet mutfak tüpü,1 adet güneş paneli,35 takım leşger kıyafeti,8 çift mekap ayakkabı, 1 top branda,1 adet flash disk, 1 adet el feneri,2 adet GPS cihazı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi. 

Fatma Çıray

 

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