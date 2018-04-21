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Mladenov: 'Gazze'de çocukları hedef almak utanç verici'

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, dün Gazze Şeridi’nde Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, 15 yaşındaki bir çocuğun İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürülmesine tepki göstererek, "Gazze’de çocukları hedef almak utanç verici” dedi.

Mladenov: Gazzede çocukları hedef almak utanç verici

21 Nisan 2018 13:10

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde 15 yaşındaki Muhammed İbrahim Eyüp’ün öldürülmesine tepki gösterdi. "Gazze'de bir çocuğu öldürmek bugün nasıl barışa katkıda bulunabilir?" diyen Mladenov, "Gazze'de çocukları hedef almak utanç verici. Bu mümkün olamaz, bu öfkeyi arttırır ve daha çok ölüm getirir. Çocuklar, şiddete karşı korunmalı ve öldürülmemelidir. Bu trajik olay soruşturulmalıdır" ifadelerini kullandı. 

Mladenov, İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürülen Muhammed İbrahim Eyüp’ün öldürülme koşullarına ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.  

Hamad Alnajjar

 

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