Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde 15 yaşındaki Muhammed İbrahim Eyüp’ün öldürülmesine tepki gösterdi. "Gazze'de bir çocuğu öldürmek bugün nasıl barışa katkıda bulunabilir?" diyen Mladenov, "Gazze'de çocukları hedef almak utanç verici. Bu mümkün olamaz, bu öfkeyi arttırır ve daha çok ölüm getirir. Çocuklar, şiddete karşı korunmalı ve öldürülmemelidir. Bu trajik olay soruşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mladenov, İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürülen Muhammed İbrahim Eyüp’ün öldürülme koşullarına ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.

Hamad Alnajjar