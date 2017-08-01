Mobese kameralarına yansıyanlar "bu kadar da olmaz" dedirtti

Türkiye genelinde 24 saat boyunca kayıt altında olan Mobese kameraları, trafik kazalarının yanı sıra ilginç olayları da kaydediyor. İlginç olaylardan ilki Bingöl’de yaşandı. Arabasının hızını ayarlayamayan otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan hayvan sürüsünün arasına daldı. Hayvanlar bir anda etrafa dağılırken, bir ineğin ayaklarının kırıldığı için yerden kalkamadığı görüldü. Diğer hayvanları yolun karşısına geçirdikten sonra yaralı ineğin yanına gitmek isteyen sahibi ise, bu sefer diğer yönden gelen arabanın kendisine çarpmasıyla hafif şekilde yaralandı.

Hatay'da at arabası ile ilerleyen kişi, atı zapt edemeyince kaza yaşandı. Kavşakta bir aracın üzerine çıkan at, sahibinin ve yanındaki kişinin yere düşmesine, çarptığı araçta da maddi hasara yol açtı.

Diğer illerde yaşananlar ise dikkatsizliğin ve trafik işaretlerine uymamanın nelere sebep olacağını gözler önüne serdi. Denizli’de bisikletle yaya yolundan karşıya geçen kişi, ters yönden gelen otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı. Bisikleti bir yana, kendisi bir yana giden şahıs, başını ise sert bir şekilde yere çarptı.

Yine Hatay'da kameralara yansıyan kazada, işine gitmek için acele eden bir kişi, yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen arabanın çarpmasıyla metrelerce havaya fırlayan adama çevredeki vatandaşlar yardım için koştu. Yine yaya yolundan geçmek isteyen 3 kişi, kararsız kalınca hızla gelen araç küçük çocuğa çarptı.

Abdullah Çibir