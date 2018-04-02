Mobil'de çığır açan RAN Slicing’in saha denemesi Bakanlığın evrensel sahasında gerçekleştirildi

Saha testi; 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD (Şebeke yönetim ve merkezi işletim) altyapısının, Evrensel Hizmet Projesi için Türkiye’de yapılacak saha çalışması kapsamında yapıldı.

Evrensel Hizmet Projeleriyle ülkemizin kırsal bölgelerinde mobil kapsama oranını artırmayı hedefleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ; RAN Slicing (Baz İstasyon Dilimleme) saha denemesini gerçekleştirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın himayelerinde, Haberleşme Genel Müdürlüğü, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) ile kısa süre önce bir işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bakanlık ve ONF arasındaki işbirliği, 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı şebeke yönetim ve merkezi işletim (M-CORD) altyapısının, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye’de yapılacak saha çalışmasını içeriyor. RAN Slicing teknolojisi, M-CORD altyapısında kullanılıyor. Konya’daki saha testi de bu kapsamda yapıldı.

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç söz konusu testlere ilişkin yaptığı açıklamada; "Ülkemizin bilgi toplumu olması yolunda Bakanlık olarak üzerimize düşen görevlerin bilincindeyiz. Bu dönüşümün ana omurgasının her yerden herkese genişbant internet erişimi sağlamak üzere memleketin her yerine haberleşme altyapılarının güncel teknolojiye uygun olarak ulaştırılması olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Ulusal Geniş Bant Stratejimizi yayınladık ve emin adımlarla çizdiğimiz yol haritasında ilerliyoruz. Ayrıca yaklaşık 7 yıldır Evrensel Hizmet kapsamında kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı gelişmiş haberleşme altyapıları ile buluşturmak için çalışıyoruz. Teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlayarak bu teknolojilerde söz sahibi olmak amacıyla yaptığımız işbirliği anlaşmasının ilk meyvelerinden olan bu saha testleri bizim için cesaret verici olmakla birlikte önümüzde uzun bir yol olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Oyunu değiştirici etki yapacak"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Türk Telekom grup şirketi Argela’nın Yazılım Tanımlı Ağ (Software Defined Network - SDN) teknolojileri kapsamında geliştirdiği RAN Slicing olarak tanımlanan teknolojinin sektörde oyunu değiştirici bir etki oluşturacağını söyledi.

Doğan, şunları kaydetti: "Ölçeklenebilir, esnek, programlanabilir mimarisiyle bu teknolojimiz geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sunulmasına olanak sağlıyor. RAN Slicing’in küresel 5G standartları arasına kabul edilmesi yönünde sağlam adımlarla yol alıyoruz".

Yapılan bilgilendirmede; hızlı ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun bir altyapı teknolojisi geliştirmenin ve üretiminin eşiğinde olan Türkiye; Evrensel Hizmet Projesi kapsamında kırsal kesimlere en son teknolojiyi götürmeyi hedefliyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yürüttüğü Evrensel Hizmet Projeleri ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın haberleşme ihtiyaçlarını gelişen son teknolojiyi kapsayacak şekilde giderirken, yerli ve milli ürünlerin kullanımını artırmaya yönelik önemli adımlar atıyor. Yerli ürün kullanımı zorunluluğu ile başlayan bu süreç ONF ile yapılan uluslararası işbirliği anlaşması ile devam ediyor. Gerçekleştirilen testler başarılı olursa Türkiye, çığır açıcı bir gelişmeye öncülük etmiş olacak. Yapılan saha testi nüfusu 500’e kadar olan kırsal bölgelere mobil ses ve genişbant internet hizmetini götürmek ve sayısal uçurumu azaltmak amacıyla başlatılan Evrensel Hizmet Projesi’nde önemli adım olacağı gibi, mobil şebekelerin gelişim sürecinde de bir kilometre taşı olacak.

