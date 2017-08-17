Diğer
Kategoriler

Moda öğrencileri Tripolis Antik Kenti’nde Ege’ye dokunacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencileri, Buldan Belediyesi sponsorluğunda Tripolis Antik Kenti kazı alanında “Ege’ye Bir Dokunuş” adlı defile ile tarihi alana dikkat çekecek.

Moda öğrencileri Tripolis Antik Kentinde Egeye dokunacak

17 Ağustos 2017 11:38

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı öğrencileri, her yıl yöresel tarihi mekânların tanıtımına yönelik gerçekleştirdikleri tasarım yolculuğuna devam ediyor. En son 2016-2017 Akademik Yılı sonunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “Ege’ye Bir Dokunuş” adlı defileyi gerçekleştiren Moda Tasarım Programı öğrencileri, Buldan Belediyesi işbirliğiyle 18 Ağustos’ta Tripolis Antik Kenti kazı alanında gerçekleştirilecek defile ile tarihe gönderme yapacak.

İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Başkanı Öğr. Gör. Nihal Bolkol, Moda Tasarım Programı öğrencileriyle birlikte hazırladıkları kostümlerle Ege’nin yöresel değerlerini ortaya koyacakları bir çalışmaya imza attıklarını belirtirken, öğrencilerin çalışmalarından oluşan koleksiyonları, yine öğrencilerin performanslarıyla tarihi bir değer olan antik Tripolis kentinde sergilemenin çok daha anlamlı olduğuna vurgu yaptı.

Her yıl kendi yöresinde gerçekleştirilerek anlam kazanan defilelerden biri olan “Ege’ye Bir Dokunuş” adlı defile, Tripolis Antik Kenti’nin sütunları arasında gerçekleştirilecek ‘Pamukkale’, ‘Buldan/Hoşgör Dokuması’, ‘Travertenler’, ‘Yayla Gölü’, ‘Tripolis’ temalı 5 sahnede sunulacak koleksiyonları içeriyor.

Tripolis Antik Kenti

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent kasabasının doğusunda yer alan Tripolis Antik Kenti, Bergama Krallığı tarafından kurulan zengin ticaret kenti, Lidya kentleri içinde yer alıyor. Kentte ilk kazı 1993 yılında Denizli Müze Müdürlüğü tarafından yapılmış. Bir dönem ara verildikten sonra 2012 yılında Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yeniden başlayan kazı çalışmaları halen devam ediyor. İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım öğrencilerinin “Ege’ye Bir Dokunuş” defilesi, bölgenin tarihi önemine dikkat çekecek.

Buldan Belediyesi’nin sponsorluğunu üstlendiği “Ege’ye Bir Dokunuş” defilesi, 18 Ağustos’ta Tripolis Antik Kenti kazı alanında saat 20:00’da gerçekleştirilecek.
 

Etiketler: defile, İAU, İstanbul Aydın Üniversitesi, kazı çalışması, moda, Tripolis Antik Kenti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç