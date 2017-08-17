Moda öğrencileri Tripolis Antik Kenti’nde Ege’ye dokunacak

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı öğrencileri, her yıl yöresel tarihi mekânların tanıtımına yönelik gerçekleştirdikleri tasarım yolculuğuna devam ediyor. En son 2016-2017 Akademik Yılı sonunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “Ege’ye Bir Dokunuş” adlı defileyi gerçekleştiren Moda Tasarım Programı öğrencileri, Buldan Belediyesi işbirliğiyle 18 Ağustos’ta Tripolis Antik Kenti kazı alanında gerçekleştirilecek defile ile tarihe gönderme yapacak.

İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Başkanı Öğr. Gör. Nihal Bolkol, Moda Tasarım Programı öğrencileriyle birlikte hazırladıkları kostümlerle Ege’nin yöresel değerlerini ortaya koyacakları bir çalışmaya imza attıklarını belirtirken, öğrencilerin çalışmalarından oluşan koleksiyonları, yine öğrencilerin performanslarıyla tarihi bir değer olan antik Tripolis kentinde sergilemenin çok daha anlamlı olduğuna vurgu yaptı.

Her yıl kendi yöresinde gerçekleştirilerek anlam kazanan defilelerden biri olan “Ege’ye Bir Dokunuş” adlı defile, Tripolis Antik Kenti’nin sütunları arasında gerçekleştirilecek ‘Pamukkale’, ‘Buldan/Hoşgör Dokuması’, ‘Travertenler’, ‘Yayla Gölü’, ‘Tripolis’ temalı 5 sahnede sunulacak koleksiyonları içeriyor.

Tripolis Antik Kenti

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent kasabasının doğusunda yer alan Tripolis Antik Kenti, Bergama Krallığı tarafından kurulan zengin ticaret kenti, Lidya kentleri içinde yer alıyor. Kentte ilk kazı 1993 yılında Denizli Müze Müdürlüğü tarafından yapılmış. Bir dönem ara verildikten sonra 2012 yılında Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yeniden başlayan kazı çalışmaları halen devam ediyor. İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım öğrencilerinin “Ege’ye Bir Dokunuş” defilesi, bölgenin tarihi önemine dikkat çekecek.

Buldan Belediyesi’nin sponsorluğunu üstlendiği “Ege’ye Bir Dokunuş” defilesi, 18 Ağustos’ta Tripolis Antik Kenti kazı alanında saat 20:00’da gerçekleştirilecek.

