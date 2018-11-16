Modoko'da doğanın sanatçı tarafını keşfedin

Turuncu ve gece mavisinin dengeli arayışı



Ahşabı, renkleri, dokuları ve desenleri iyi tanıyan bir anlayışın geleneğini halen sürdüren Modoko çatısı altındaki yüzlerce mağaza, sürdürülebilir zanaatın izlerini takip etme fırsatı sunarak, çağın endüstriyelleşmiş, fabrikasyon mobilyaları ile boğduğu evlere alternatif, masif ahşap ve doğal tasarımı ile yepyeni modellerle farklı bir boyut kazandırıyor.



Yılın şimdiden en favorisi olmaya aday renklerinden turuncu, kiremit rengi ve gece mavisi özellikle tekstil detaylarda göz kamaştıracağa benziyor.



Özel villa ve rezidans projelerinde oturma odalarında tercih edilen ve bağlılık yapan bu renklere, su yeşili ve krem rengi bağlayıcı etkisiyle eşlik edecek. Turuncu, mavi ve pastel su yeşilinin ağırlıkla tekstil, döşeme ve duvar kâğıtlarında kullanıldığı dekorasyon tercihleri arasında, turuncu deri aksesuar kullanımları ve objeleri net bir biçimde dikkat çekecek. Yine sıradanlığa karşı savaş açan özel gece mavisi ton ve desendeki duvar kâğıtları da bu yılın favori tercihleri arasında yerini alacak. Bu sefer salonlarda değil de küçük okuma ve oturma odalarında tercih edilen country çiçek döşemeli berjerler her yıl olduğu gibi bağlılık yapan mobilyaların başında geliyor. Yatak odalarında kullanılan sade ve nefes alan doğal mobilyaların destekleyicisi, ışıltısı ve enerjisi yüksek sarkıt aydınlatmalar ve lambalar olacak. Özellikle yemek odalarında uzunca süre tercih edilen mermer masalar, daha uzunca yıllar misafirlerinize keyifli anlar yaşatmanıza olanak sağlayacak gibi görünüyor. Mermer sehpaların üzerinde pastel renkteki seramik aksesuarlar ve antika tablalar, sizi hem geçmişe götürecek hem de zamanın ruhunda kendine bir yer edinecek. Modoko anlayışı, kimyasal tepkimeler, kimyasal boyalar, petro kimyevi maddelerle her geçen gün kirlenen yenidünya şartlarına alternatif bir nefes olacak.

