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MODOKO’dan fuar ziyaretçilerine anlamlı hediye

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen CNR İMOB – 13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’ndaki yerini alan MODOKO, ziyaretçilerine bu sene de geleneksel hale getirdiği, barışın sembolü zeytin fidanı hediye edecek.

MODOKOdan fuar ziyaretçilerine anlamlı hediye

23 Ocak 2017 14:07

Türkiye’nin en seçkin mobilyacılar sitelerinden biri olan MODOKO, 24 - 29 Ocak 2017 tarihleri arasında İMOB – 13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda yer alıyor. 11.000’i yabancı toplam 90.000 profesyonel ziyaretçi beklenen fuar 150.000 metrekare alanda 500 katılımcıyla gerçekleşecek. Fuayede A-01 standında ziyaretçilerini ağırlayacak olan MODOKO, Türkiye’de ve dünyada yaşanan olumsuz olaylar nedeni ile “Hep Birlikte Daha İyi Bir Geleceğe Zeytin Dalı Uzatalım” temasından yola çıkarak tüm konuklarına zeytin fidanı hediye edecek.

“ORTAK ARZUMUZ BARIŞ VE BİRLİK OLMASI” 

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, İMOB Fuarı’nda dağıtılacak olan zeytin fidanlarıyla ilgili olarak; “MODOKO ailesi olarak, 2016 yılını geride bırakırken pek çok başarılı çalışmaya imza attık. Özellikle mobilya sektörünü ileriye taşımaya yönelik yaptığımız çalışmalarla sektöre hareket kazandırdık. Tüm bu güzel gelişmelere rağmen 2016 yılı ülkemizde “barış” adına talihsiz bir yıl oldu. Yaşanan pek çok olumsuzluğun üzerine 2017 yılının barış getirmesini umut ediyoruz. Bu umudumuzu, gelenekselleşen zeytin fidanı ile sembolize ederek ziyaretçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Zeytin ağacı bildiğiniz gibi asırlar boyu barışın simgesi oldu. Dileriz 2017 ile birlikte dünya daha yaşanılabilir bir yer halini alır” diyerek barış hakkındaki dileklerini sundu.
 

Etiketler: barış, CNR İMOB, mobilya, modoko, MOSFED, zeytin dalı


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