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'Mor Beyin' mağduru savcı tahliye oldu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim olan eşi ile birlikte tutuklanan savcının, 'Mor Beyin' mağduru olduğu tespit edilince tahliyesine karar verildi.

Mor Beyin mağduru savcı tahliye oldu

15 Şubat 2018 17:48

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sayıldı ve hakim eşi Yeşim Sayıldı'nın yargılanmalarına devam edildi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya Selçuk Sayıldı tutuklu bulunduğu Bolu Cezaevinden, Yeşim Sayıldı ise tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Tutuk Evinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldı. Mahkeme, ByLock kullandığı ileri sürülen Selçuk Sayıldı'nın 'Mor Beyin' mağduru olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Yeşim Sayıldı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Muhammer Ay

Etiketler: Mor beyin, savcı

 

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