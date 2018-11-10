Morgda cenaze nöbeti

16 yıldır yatalak olan Saliha Öztürk bir hafta önce bir kamu hastanesine getirilerek yoğun bakıma alınmış, dün öğlen saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bu arada Aksaray'dan gelen 55 yaşındaki Şaziye Öztürk isimli kadının da aynı saatlerde hayatını kaybetmesiyle, cenazeler hastanenin morguna kaldırılmıştı. Şaziye Öztürk'ün çocukları ve yakınları morga gelerek cenazeyi istemiş, yanlışlıkla Saliha Öztürk'ün cenazesini teslim alarak Aksaray'da toprağa vermişti.

Dün akşam saatlerinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla cenaze yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların başladığı bildirilmişti. Saliha Öztürk'ün cenazesi bu sabah 07.00 sıralarında Adana'ya getirilerek, yakınlarına teslim edildi. Buruk Mezarlığı Morguna getirilen Saliha Öztürk'ün cenazesinin bir kez daha karışmaması için çocukları morgda nöbet tuttu.

Olayla ilgili açıklama yapan Saliha Öztürk'ün oğlu Mehmet İritaş, annelerine kavuştukları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Nasip olursa öğle namazının ardından onu babamıza kavuşturacağız. Yine kaybolmasın, ikinci bir şoku yaşamayalım diye nöbet tutuyoruz. Sabah 07.30'da aldık cenazemizi o saatten beri başında bekliyoruz. Acımızı bu olayla ikiye katlamıştık, üçe katlamamak için başında bekliyoruz" diye konuştu.

Kılınan öğle namazının ardından Saliha Öztürk'ün cenazesi, 2002 yılında ölen eşi Münir İritaş'ın vasiyeti üzerine hemen yanında açılan mezara defnedildi. Saliha Öztürk'ün cenazesine çocukları, torunları ile çok sayıda yakını da katıldı. Saliha Öztürk'ün torunları anneannelerinin tabutunun başında dua etti.

Saliha Öztürk'ün cenazesinin defnedilmesinin ardından oğlu Ulus İritaş ise basın mensuplarına teşekkür ederek yapılan haberin cenazenin kendilerine ulaşması konusunda etkili olduğunu dile getirdi.

Rüşan Anıl Atar - Mustafa Yusuf Kantarlı

