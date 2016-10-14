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Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet hırsızları, anbean güvenlik kamarasına yakalandı.

Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

14 Ekim 2016 10:52

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bir apartmanın altında park halindeki motosiklet çalındı. Apartman sakinleri güvenlik kamarası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızların motosikleti çalma anının anbean görüntülendiğini gören motosiklet sahibi durumu polise bildirdi. Polis, saniyeler içinde motosikleti çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anbean güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir vatandaş boş olan sokaktan geçiyor. Ardından da çalıntı olduğu belirlenen motosikletle sokağa iki kişi giriyor. Motosikletin arkasında yolculuk eden kişi apartmanın altındaki motosiklete yöneliyor. Sol ayağını kaldıran şahıs motosikletin direksiyon kısmına baskı yaparak direksiyon anahtarını kırıyor. Ardından da cebinden çıkardığı çakı ile ön paneldeki kabloları kesip 30 saniye içinde düz kontak yapıyor. Motosikletin yakıt deposunda benzinin olup olmadığını da kontrol eden hırsız motosikleti birkaç kez sallıyor. İyice emin olan hırsız daha sonra motosikleti çalıştırarak sokağa yöneliyor. Motosiklet tekleyince bir kez daha çalıştırıyor ve kendisini bekleyen arkadaşıyla gözden kayboluyor. Polisin güvenlik kamerasına yansıyan iki hırsızı bulmak için başlattığı çalışma ise sürüyor. 

Etiketler: mersin, motosiklet hırsızları


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