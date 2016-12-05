Yapılan açıklamada, 2 şüphelinin iş yerindeki kilidi kırarak çaldığı iki motosikletten birinin olay yerinin yakın bir yerinde bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmaları neticesinde şahısların kimlikleri ve adresleri tespit edilmiştir. Motosiklet, 4 Aralık 2016 günü saat: 22:15 sıralarında ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde bulunmuştur. 5 Aralık 2016 günü kimliği tespit edilen şahıslardan O.Ö.’nün hurdacılık yaptığı ve 31 adet suç kaydının olduğu, F.N.'nin ise 17 adet suç kaydının olduğu belirlenmiştir. Ekiplerimizce bilahare yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler, Söğütönü mahallesi Toki yolu girişinde bir araç içerisinde saklanmış vaziyette yakalanmıştır. Şahıslar haklarında adli tahkikat devam etmektedir” denildi.